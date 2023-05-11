Глава Минобороны Польши заявил, что польские военные не доложили ему о российской ракете 11 мая, 17:51 Мариуш Блащак (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что оперативное командование польских вооруженных сил не проинформировало его о российской ракете, которая, вероятно, в декабре 2022 года упала в районе польского Быдгоща.

Об этом сообщает Sky news.

Блащак заявил, что 16 декабря 2022 года Оперативное командование польских вооруженных сил было проинформировано о возможном полете ракеты в сторону Польши, но не проинформировало министра о ситуации.

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В середине декабря 2022 года россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Тогда использовали бомбардировщики Су-34, находившиеся в Беларуси. Как пишет RMF24, польские службы отслеживали объект, но потеряли его из виду под Быдгощем.

27 апреля генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта.

Журналисты заявили, что они похожи на ракету «воздух — земля». На обломках были надписи на русском, а боевая часть отсутствовала.

Ранее Технический институт Воздушных сил Польши заявил, что возле города Быдгощ обнаружили обломки, предварительно, российской ракеты Х-55.