Следователи обнаружили остатки только одной ракеты в польском Пшеводуве — Дуда
Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что следователи не обнаружили остатки второй ракеты в польском Пшеводуве. По его словам, она могла взорваться на территории Украины.
Об этом сообщает Польское радио.
Дуда рассказал, что в ходе расследования установлено, что в результате массированного обстрела Украины Россией на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны.
Он добавил, что одна ракета взорвалась в Польше, а вторая — в Украине.
«Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины», — добавил польский лидер.
Дуда в очередной раз подчеркнул, что «это был трагический случай, который произошел по вине России».
15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. В этот день по критической инфраструктуре Украины было выпущено больше 90 российских ракет.
Ранее Дуда говорил, что в инциденте нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября на место падения ракеты допустили украинских экспертов.