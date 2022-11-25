Следователи обнаружили остатки только одной ракеты в польском Пшеводуве — Дуда 25 ноября, 21:22 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что следователи не обнаружили остатки второй ракеты в польском Пшеводуве. По его словам, она могла взорваться на территории Украины.

Об этом сообщает Польское радио.

Дуда рассказал, что в ходе расследования установлено, что в результате массированного обстрела Украины Россией на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны.

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Он добавил, что одна ракета взорвалась в Польше, а вторая — в Украине.

«Знаю, что сначала была информация о двух ракетах. После следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены. Вторая ракета стопроцентно была, только упала не на территорию Польши, а на территорию Украины», — добавил польский лидер.

Дуда в очередной раз подчеркнул, что «это был трагический случай, который произошел по вине России».

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. В этот день по критической инфраструктуре Украины было выпущено больше 90 российских ракет.

Ранее Дуда говорил, что в инциденте нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября на место падения ракеты допустили украинских экспертов.