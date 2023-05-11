Дуда отреагировал на падение российской ракеты в глубоком тылу Польши 11 мая, 21:59 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Польши Анджей Дуда в четверг, 11 мая, заявил, что обнаруженный в лесу около польского города Быдгощ объект, вероятно, является ракетой, но не создает серьезной угрозы для безопасности Польши.

«Многое указывает на то, что это могло быть падение ракеты», — сказал он в комментарии Polskie Radio.

Дуда добавил, что, по его мнению, инцидент не создал серьезной угрозы для безопасности Польши.

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«Не было ни взрыва, ни заряда взрывчатого вещества, на самом деле это не представляло серьезной угрозы безопасности Республики Польша, и это самое главное для меня как президента», — сказал польский лидер.

27 апреля генеральный прокурор Польши заявил, что в лесу на севере страны обнаружили обломки неизвестного военно-воздушного объекта.

Технический институт Воздушных сил Польши заявил, что возле города Быдгощ обнаружили обломки, предварительно, российской ракеты Х-55.

По словам министр обороны Польши Мариуша Блащака, объект действительно является российской ракетой, которая упала возле польского города Быдгощ 16 декабря 2022 года.

В тот период россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину. Тогда использовали бомбардировщики Су-34, находившиеся в Беларуси. Как пишет RMF24, польские службы отслеживали объект, но потеряли его из виду под Быдгощем.