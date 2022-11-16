Для участия Украины в расследовании падения ракеты нужно одобрение США и Польши — Дуда 16 ноября, 17:40 Анджей Дуда (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша и США должны дать согласие на участие Украины в расследовании причин падения ракеты в городе Пшеводув.

Об этом сообщает Reuters.

«Следствие проводится польскими и американскими экспертами, и если участие кого-то будет одобрено в рассмотрении дела, то потребуется как минимум согласие обеих сторон», — заявил Дуда.

Видео дня

15 ноября во время массированного обстрела Украины в Пшеводуве упала ракета — предположительно С-300 российского производства из украинской ПВО. В результате удара погибли два человека.

16 ноября Дуда подтвердил версию о том, что в Польше упала ракета украинской ПВО.

Он напомнил, что накануне Россия выпустила по Украине около 100 ракет, в том числе по областям, граничащим с польской территорией. Дуда подчеркнул, что Украина защищалась.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, что Украина располагает доказательствами российского следа в инциденте и просит об участии в совместном расследовании в Польше.