Для участия Украины в расследовании падения ракеты нужно одобрение США и Польши — Дуда

16 ноября, 17:40
Поделиться:
Анджей Дуда (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Анджей Дуда (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что Польша и США должны дать согласие на участие Украины в расследовании причин падения ракеты в городе Пшеводув.

Об этом сообщает Reuters.

«Следствие проводится польскими и американскими экспертами, и если участие кого-то будет одобрено в рассмотрении дела, то потребуется как минимум согласие обеих сторон», — заявил Дуда.

Видео дня

15 ноября во время массированного обстрела Украины в Пшеводуве упала ракета — предположительно С-300 российского производства из украинской ПВО. В результате удара погибли два человека.

Читайте также:

Воронка на месте удара ракеты (Фото:REUTERS) Украина предупредила Пентагон, что пыталась перехватить российскую ракету возле польской границы — СNN

16 ноября Дуда подтвердил версию о том, что в Польше упала ракета украинской ПВО.

Он напомнил, что накануне Россия выпустила по Украине около 100 ракет, в том числе по областям, граничащим с польской территорией. Дуда подчеркнул, что Украина защищалась.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, что Украина располагает доказательствами российского следа в инциденте и просит об участии в совместном расследовании в Польше.

https://www.youtube.com/embed/YZUx0kOW1FM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Анджей Дуда Расследование

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X