В ночь падения ракеты в Польше Дуде звонил фейковый Макрон 22 ноября, 17:23 Анджей Дуда (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Президент Польши Анджей Дуда в ночь падения ракеты на польской территории говорил с мошенником, который представился его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Это подтвердила канцелярия Дуды в Twitter во вторник, 22 ноября.

В канцелярии польского президента заявили, что после взрыва ракеты в Пшеводуве во время непрерывных переговоров с лидерами государств и правительств с Дудой связался человек, выдающий себя за Макрона.



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«Во время разговора президент Анджей Дуда по необычной манере разговора собеседника понял, что это могла быть попытка мошенничества, и прекратил разговор», — добавили в канцелярии.

Как пишет Reuters, в записи разговора на 7,5 минут, опубликованной во вторник российскими пранкерами Вованом и Лексусом, как утверждается, Дуда говорит по-английски со звонящим, который пытается общаться с французским акцентом.

«Эммануэль, поверь мне, я очень осторожен… Я не хочу войны с Россией, и поверь мне, я предельно осторожен, предельно осторожен», — говорит польский президент на записи.



В 2020 году российские пранкеры уже звонили Дуде, выдавая себя за генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. В этот день по критической инфраструктуре Украины было выпущено больше 90 российских ракет.



Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.



В Белом доме сообщили, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. 17 ноября на место падения ракеты допустили украинских экспертов.

