«Эмоции понятны». Дуда прокомментировал реакцию Зеленского на падение ракеты в Польше 17 ноября, 18:22 Анджей Дуда рядом с местом падения ракеты в польском Пшеводуве, 17 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что понимает эмоции своего украинского коллеги Владимира Зеленского после падения ракеты на польскую территорию, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Polsat News.

В четверг, 17 ноября, Дуда прибыл в Пшеводув, где 15 ноября упала ракета. По его словам, там продолжается разбирательство, следователи извлекают остатки ракеты. Следов второй ракеты не обнаружено. Польский президент повторил, что «это был абсолютно непреднамеренный инцидент… никто не хотел причинять вред никому в Польше, не говоря о том, чтобы кого-то убить».



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«Я говорил с президентом Владимиром Зеленским. Это крайне тяжелая ситуация для Украины и там большие эмоции, там тоже огромный стресс. Помните, что в последние дни Украина подверглась чрезвычайно массированному ракетному обстрелу с российской стороны», — сказал Дуда.

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Он напомнил, что в результате российских ракетных ударов практически по всей территории Украины погибли мирные жители, и «это крайне сложная ситуация».

«Ни для кого не удивительно, что есть эмоции, и есть эмоции президента. Президент также глубоко переживает то, что происходит с его обществом, которое избрало его на этот пост и за которое он чувствует ответственность… Каждый хочет увидеть свои собственные доказательства. Я сказал то, что сказал, на основании того, что получил от следователей, на основании того, что мне дали представители польских служб, материалов и документов, которые мне предоставили», — добавил президент Польши.

Комментируя участие Украины в расследовании трагедии, Дуда сказал, что украинская сторона может ознакомиться с процедурами, но для участия в расследовании и доступа к документам и данным «нужны конкретные основания в сфере международного права и международных договоров».

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.



Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.



В Белом доме сообщили, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также подчеркивал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.



17 ноября украинских экспертов допустили на место падения ракеты в польском Пшеводуве.

