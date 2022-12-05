Российская ракета в Молдове упала на территории аграрного предприятия — Минэнерго 5 декабря, 22:32 Ракета, упавшая на территории Молдовы (Фото:Герман Галущенко / Facebook)

Министр энергетики Герман Галущенко провел переговоры с вице-премьером Молдовы Андреем Спину и обсудил падение ракеты на территории Молдовы.

У себя в Facebook Галущенко написал, что неразорвавшаяся российская ракета попала в аграрное предприятие в Молдове. По словам министра, они с собеседником обсудили обстрелы критической инфраструктуры Украины и договорились координировать решения для «устойчивости энергосистемы».



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«Это уже восьмой массированный террористический обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Это влияет и на энергосистему Молдовы… Россия распространяет свой ракетный терроризм и на наших соседей. Мы должны вместе держать энергетический фронт», — заявил глава Минэнерго.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ракета, которая упала на территории Молдовы, «точно имела отношение к РФ».

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 декабря отметил, что российский террор вызвал перебои с электричеством в Молдове, а страна-агрессор угрожает всему региону, а не только Украине.

В день массированного ракетного удара РФ по Украине в полиции Молдовы сообщили, что в районе приграничного города Бричаны упала ракета.

10 октября крылатые ракеты, запущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.

31 октября Россия выпустила по Украине больше 50 ракет. Обломки одной из них упали на территории Молдовы, повредив жилые дома в населенном пункте Наславча на границе с Украиной. Обошлось без жертв.