Государство-агрессор РФ объявило о постановке ракетного комплекса РС-28 Сармат на боевое дежурство еще в сентябре 2023 года. На самом деле он в течение трех лет поставлялся без соответствующих документов и без установленной цены.

Об этом говорится в расследовании аналитической компании Dallas Analytics, обнародованном в понедельник, 27 июля.

По данным авторов расследования, в октябре 2022 года Государственный ракетный центр имени Макеева (расположенный в Челябинской области РФ) поручил заводу Златмаш (Златоустовский машиностроительный завод) — во исполнение приказа российского диктатора Владимира Путина — отгрузить элементы ракеты в 62-ю ракетную дивизию в Ужуре Красноярского края.

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Отгрузка была произведена без официального учетного документа, поскольку производитель к тому времени так и не согласовал технические условия с Министерством обороны РФ. Необходимый документ был получен лишь в сентябре 2023 года. Вторую ракету, собранную 1 декабря 2022 года, вообще не удалось отправить в дивизию — также из-за отсутствия документации.

Аналогичная ситуация сложилась и с ценой — уже в середине 2025 года (то есть через три года после первой отгрузки) поставщиков призвали окончательно согласовать фиксированную цену на изделия и зарегистрировать ее в Федеральной антимонопольной службе.

К тому же выяснилось, что Россия просто не в состоянии перевезти изготовленное — не хватало специализированных вагонов для доставки. У Ракетных войск стратегического назначения запросили два железнодорожных транспортера и охрану для отправки дополнительных материалов, однако те предоставили лишь один.

Как отметили специалисты Dallas Analytics, довольно показательна судьба Владимира Вертелецкого, который в то время возглавлял Департамент государственного оборонного заказа Минобороны России. В мае 2024 года он был арестован — российские следователи утверждали, что в 2022 году он подписал документы не проведение исследований и разработок (которые по факту не были выполнены).

В мае 2026 года в российском Красноярске был арестован директор Красноярского машиностроительного завода (Красмаш) Александр Гаврилов. По данным СМИ, с конца апреля он находился под стражей в связи с делом о растрате. Российское издание Агентство отмечало, что Красмаш был единственным предприятием, где должно было быть налажено серийное производство ракет Сармат.

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Путин еще в апреле 2021 года обещал поставить первый полк Сармат" на боевое дежурство — тогда озвучивался срок «до конца 2022 года». В феврале 2023-го он обещал сделать это «в текущем году» (то есть в 2023-м), а затем заявление о скором развертывании комплексов Сармат прозвучало в июне того же года (однако Сармат так и не заступил на боевое дежурство).

В мае 2026 года в России якобы провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Сармат. Однако на самом деле это продемонстрировало тот факт, что система, объявленная боеготовой еще в 2023 году, в 2026-м все еще проходила приемочные испытания, подчеркнули авторы расследования Dallas Analytics.

Архив внутренней переписки российской оборонной промышленности, проанализированный компанией, доказывает, что Сармат был объявлен действующим еще до того, как его производители успели оформить на него документацию, провести оценку, осуществить отгрузку или оплату.

«Развертывание Сармата — это история стратегической программы, потерпевшей неудачу не из-за санкций, а из-за собственной бюрократии […] Это также история российского государства, которое отключило все внешние механизмы проверки своих заявлений», — подытоживает Dallas Analytics.