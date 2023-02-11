«Управляемая провокация РФ в Румынии». Если НАТО не отреагирует, Калибры улетят из Средиземного моря через Грецию и Болгарию — разговор с Чалым 11 февраля, 14:42 Эксклюзив NV Экспосол Украины в США Валерий Чалый (Фото:Пресс-служба Офиса президента)

10 февраля РФ совершила очередную масштабную ракетную атаку на Украину. Но в этот раз она была особенна тем, что ракеты пересекли воздушное пространство страны — члена НАТО Румынии и Молдовы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В Минобороны Молдовы подтвердили пролет ракеты над воздушным пространством страны, который впоследствии осудила президент страны Майя Санду. А в Минобороны Румынии заявили, что воздушное пространство страны не нарушалось.

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Дипломат Валерий Чалый в интервью Radio NV рассказал, как должно реагировать на подобные инциденты НАТО.

— Помогите нам разобраться с реакцией на информацию о двух крылатых ракетах в небе над Румынией. Речь идет о возможном нарушении воздушного пространства страны Североатлантического альянса. Вы как относитесь к этой информации? И будет ли продолжение в виде, например, расследования, когда украинская сторона предоставит доказательства?

— Давайте начинать с фактов. Факт предоставлен официально главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. И подтвержден нашими официальными структурами. Я верю нашим. И к тому же факт пересечения границы подтвердился молдавским правительством. Факт пересечения границы Румынии, думаю, подтвердится спустя некоторое время румынами.

Это не тот случай, когда может быть два разных прочтения. Мы же говорим о математических физических вещах. Политика тут прибавилась: политически не готовы к формуле, что НАТО столкнется с Россией, а Россия, зная это, тестирует, провоцирует, нащупывает эти слабые места НАТО.

Напомню, Румыния — страна НАТО. Потому для меня все совершенно очевидно.

Теперь вторая часть, которая, может быть, менее известна. Таких случаев было очень много, если говорить о пересечении границы какими-то летательными аппаратами или ракетами. С ракетами было меньше.

Вы помните случай в Польше. [Он до конца] так и не расследован. По моему глубокому убеждению, это такой же был случай. Российская ракета пролетела по территории НАТО. А по самолетам — 563 подтверждения с 24 февраля об опасных ситуациях, созданных самолетами России, залетавшими в воздушное пространство НАТО или находившимися очень близко к этим границам.

Поэтому все четко и понятно: летательные аппараты, ракеты пересекают границы НАТО.

Теперь вопрос, как реагировать? Есть статья четвертая Вашингтонского договора стран НАТО, которая предусматривает по крайней мере консультации в случае таких угроз безопасности. Я не говорю о пятой статье, требующей совместных действий в обороне против такого акта агрессии.

Давайте будем объективными: это все-таки не пересечение границы непосредственно сухопутными силами. Румыны говорят, что два истребителя сопровождали. Тем не менее, если НАТО не дать ответа сейчас на этот вопрос, то российские Калибры полетят из Средиземного моря через Грецию и Болгарию. И тогда такая же ситуация [возникнет]. Потому без ответа это будет провоцировать Россию.

— А россияне могут провоцировать с целью ограничения предоставления Украине средств ПВО в связи с тем, что в таком укреплении будут нуждаться восточные границы стран Альянса. Не случится ли так, что теперь больше обратят внимание на защиту, например, румынского воздушного пространства?

— Ваша версия имеет право на существование.

Это не только сегодня возник вопрос. Хотя нужно справедливости ради сказать, что там же американские системы уже расположены довольно давно. Они как раз призваны реагировать на такие угрозы, которые сейчас произошли.

Сугубо прагматично им выгоднее, думаю, предоставить Украине больше возможностей, чтобы ракеты туда не долетали.

Но есть одно «но». Калибр не летит так, что ракету запустили, и она улетела куда угодно. Задаются координаты. Я считаю, что это была управляемая провокация абсолютно. Поэтому цель может быть и такова, как вы сказали, и другая. Во всяком случае, нужно реагировать. В конце концов, ракета все равно полетела на поражение объекта на нашей, к сожалению, территории.

Это свидетельство одного — что Путин хочет столкновения со странами НАТО, потому что он в ловушке своих ошибок, и ему теперь нужно продать в своей стране, что он воюет с НАТО. И НАТО хочет этого вроде бы избежать, дабы не поддаться на провокации Путина.

Разве это первая провокация? Не первая и не последняя. Но мое личное мнение, что НАТО должно себя проявить. Каким образом? Возможно, это будет ускорение решений по самолетам, по дальнобойным ракетам для Украины, если не хотят сами втягивать непосредственно свои войска в войну, где будут гибнуть их граждане.