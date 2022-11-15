Министр обороны Латвии выразил соболезнование Варшаве из-за падения российской ракеты на территории Польши

15 ноября, 21:55
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Предположительно последствия российского удара по территории Польши (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

Предположительно последствия российского удара по территории Польши (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил соболезнование Варшаве из-за российских ракет, которые, по его данным, упали на территории Польши.

«Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территории НАТО в Польше», — написал он в Twitter.

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Он добавил, что Латвия полностью поддерживает Польшу и осуждает это преступление.

https://twitter.com/Pabriks/status/1592588505393541122

Также МИД Эстонии выразил солидарность с Польшей и заявил, что готов «защищать каждый дюйм территории НАТО».

«Последние новости из Польши вызывают беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО», — говорится в сообщении в Twitter.

https://twitter.com/MFAestonia/status/1592591979963371521

Президент Литвы Гитанаус Науседа также прокомментировал предположительно ракетный удар РФ по Польше.

«По поводу новостей из Польши сегодня вечером как минимум о двух взрывах. Поддерживаем тесный контакт с нашими польскими друзьями. Литва солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен», — пишет он в Twitter.

https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1592598312678395904

Ранее СМИ сообщали, что российские ракеты упали на территории Польши и убили двух человек. Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе, но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Во вторник, 15 ноября, Россия снова нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики Украины. Оккупанты выпустили по Украине 90 ракет, из которых 70 сбили системы ПВО.

https://www.youtube.com/embed/IPZK9o8Lljs
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Российская агрессия Латвия Войска РФ Варшава Министр обороны

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