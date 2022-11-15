Министр обороны Латвии выразил соболезнование Варшаве из-за падения российской ракеты на территории Польши 15 ноября, 21:55 Предположительно последствия российского удара по территории Польши (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил соболезнование Варшаве из-за российских ракет, которые, по его данным, упали на территории Польши.

«Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территории НАТО в Польше», — написал он в Twitter.

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Он добавил, что Латвия полностью поддерживает Польшу и осуждает это преступление.

Также МИД Эстонии выразил солидарность с Польшей и заявил, что готов «защищать каждый дюйм территории НАТО».

«Последние новости из Польши вызывают беспокойство. Мы тесно консультируемся с Польшей и другими союзниками. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО», — говорится в сообщении в Twitter.

Президент Литвы Гитанаус Науседа также прокомментировал предположительно ракетный удар РФ по Польше.

«По поводу новостей из Польши сегодня вечером как минимум о двух взрывах. Поддерживаем тесный контакт с нашими польскими друзьями. Литва солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен», — пишет он в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что российские ракеты упали на территории Польши и убили двух человек. Власти Польши официально не комментировали информацию о ракетном ударе, но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Во вторник, 15 ноября, Россия снова нанесла масштабные ракетные удары по объектам энергетики Украины. Оккупанты выпустили по Украине 90 ракет, из которых 70 сбили системы ПВО.