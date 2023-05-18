Российская ракета Калибр упала в оккупированном Крыму — росСМИ

18 мая, 09:57
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Обломки российской ракеты Калибр, которые оккупанты используют для атак по Украине (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)

Обломки российской ракеты Калибр, которые оккупанты используют для атак по Украине (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)

В оккупированном Крыму упала российская ракета Калибр.

По данным Telegram-канала Astra, ее нашли в районе села Вулкановка Ленинского района рано утром 17 мая. Российскую ракету обнаружил пастух.

Выехавшие на место эксперты пришли к выводу, что упавшая ракета — именно Калибр, принадлежащая минобороны страны-агрессора.

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Сообщается, что пострадавших нет.

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Войска РФ систематически используют ракет Калибр для атак по материковой части Украины. Их запускают с кораблей в Черном море.

Во время атаки оккупантов в ночь на 16 мая было выпущено девять Калибров, все удалось сбить.

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Во время удара в ночь на 18 мая РФ выпустила шесть крылатых ракет данного типа, силам украинской ПВО удалось их уничтожить.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Ракетные удары Война России против Украины Калибр

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