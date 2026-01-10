Обломки российской ракеты Орешник, которая упала во Львовской области 9 января 2026 года (Фото: СБУ)

Страна-агрессор Россия второй раз применила против Украины ракету Орешник , чтобы запугать Запад и помешать Европе и США предоставить Киеву гарантии безопасности, говорится в анализе Института изучения войны (ISW) за 9 января.

Аналитики считают, что Россия намеренно выбрала Львовскую область для удара Орешником 9 января, чтобы показать Западу свои «возможности». ISW называет атаку частью «российского бряцания ядерным оружием», которая имела целью запугать западные страны, чтобы они не разворачивали войска в Украине.

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Коалиция желающих на встрече в Париже 6 января согласовала отправку своих военных после прекращения огня в рамках гарантий безопасности для Украины, напоминает ISW. В то же время Кремль неоднократно заявлял, что такие западные гарантии безопасности будут «неприемлемыми» для России и что иностранные войска будут «законными» целями для российских оккупантов.

Использование Орешника, который может нести ядерную боеголовку, против объекта во Львовской области представляет собой угрозу Коалиции желающих и попытку сдержать развертывание иностранных войск, которое, вероятно, произошло бы на Западе Украины, сказано в сводке.

ISW также напоминает, что впервые российский диктатор Владимир Путин показательно использовал Орешник против Украины в ноябре 2024-го в ответ на украинские удары ракетами ATACMS и Storm Shadow. Тогда Кремль также пытался запугать Запад и сдержать военную помощь Украине.

Удар Орешника по Львовской области 9 января — что известно

Ночью 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистикой с полигона Капустин Яр. Цель, по данным Воздушных сил, летела со скоростью 13 тысяч километров в час. В результате попадания была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа в регионе.

Инфографика: NV

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил, что Россия атаковала Украину с использованием баллистической ракеты средней дальности Орешник.

Минобороны РФ до этого заявило об ударе Орешником по Украине во время массированной атаки в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».

СБУ показала обломки из Львовской области и идентифицировала их как ракету средней дальности класса «земля-земля».