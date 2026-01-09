«Глобальная угроза для ЕС и НАТО»: Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН после заявлений РФ об ударе Орешником по Львовщине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев информирует США и Европу о деталях удара Орешником (Фото: МИД Украины)

Вероятный российский удар ракетой Орешник по Львовской области, вблизи границы Евросоюза и НАТО, является серьезной угрозой безопасности европейского континента. Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за атаки РФ в ночь на пятницу, 9 января.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он отметил, что Киев требует решительной реакции на безрассудный удар России баллистической ракетой средней дальности, что стало «испытанием для трансатлантического сообщества». Украина через дипломатические каналы информирует США, европейских партнеров и международные организации о деталях ночной атаки.

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«Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фальшивой „атакой на резиденцию Путина“, которой никогда не было. Это еще одно доказательство того, что Москве не нужны реальные причины для своего террора и войны», — указал Сибига.

Он назвал глобальной угрозой вероятное использование Орешника против Украины.

«Путин использует баллистическую ракету средней дальности вблизи границы ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации — это действительно глобальная угроза. И она требует глобальных ответов», — написал Сибига.

Глава МИД призвал к усилению давления на Кремль и более решительным мерам против российского танкерного флота.

«Мы будем инициировать международные действия — срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также соответствующие меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ», — добавил министр иностранных дел.

Ночью 9 января Россия запустила по Украине 242 дрона и 36 ракет, одна из которых — баллистическая ракета средней дальности с полигона Капустин Яр Астраханской области. Цель попала во Львовской области, где в результате атаки была повреждена инфраструктура, из-за ударной волны была приостановлена подача газа.

В Воздушном командовании Запад сообщали, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.

В то же время Минобороны РФ заявило об ударе ракетой средней дальности Орешник по Украине. В сводке российского ведомства утверждается, что оккупанты «нанесли массированный удар», в частности комплексом Орешник, в ответ якобы на «атаку Киева по резиденции Путина».