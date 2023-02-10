США о российских ракетах над Молдовой: Нет признаков прямой военный угрозы 10 февраля, 21:06 10 февраля РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине (Фото:facebook.com/PvkZahid)

США не видят признаков прямой военной угрозы для Молдовы или Румынии, комментируя пролет российских ракет над молдавской и, вероятно, румынской территориями.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

«Нет признаков прямой военной угрозы со стороны России в отношении Молдовы или Румынии», — сказал он.

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Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Молдовы, а также ее конституционно гарантированный нейтралитет.

«Мы остаемся в тесном контакте с нашими молдавскими партнерами и нашими румынскими союзниками», — добавил Патель.

Утром 10 февраля Россия осуществила новую масштабную ракетную атаку. По данным Воздушных сил, в течение ночной и утренней атак на Украину российские оккупанты совершили 71 пуск ракет. Силы противовоздушной обороны сбили 61.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного удара РФ по Украине в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксированы российские ракеты.

В Минобороны Молдовы подтвердили пролет ракеты над воздушным пространством страны, а в Минобороны Румынии над своей страной — нет.