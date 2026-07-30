МИД Украины заявил, что российская ракета Х-101 ночью залетела на территорию Польши

Российская крылатая ракета Х-101 нарушила воздушное пространство НАТО и упала в Польше 30 июля 2026 года (Фото: Днепропетровская областная прокуратура)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время массированного обстрела Украины в ночь на четверг, 30 июля, российская крылатая ракета Х-101 пересекла территорию Польши , нарушив воздушное пространство НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

«Это еще одно четкое свидетельство того, что усиление противовоздушной обороны Украины сейчас является насущной необходимостью и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества», — написал министр.

Реклама

Он отметил, что решение об усилении ПВО Украины должно быть принято без промедления.

«Российское ракетное вторжение в Польшу также служит напоминанием о том, что для наших двух стран нет ничего более насущного, чем противодействие нашему общему, извечному врагу, который представляет прямую угрозу для обеих наших стран. Все остальные разногласия должны быть отложены на время этой жестокой войны», — отметил Сибига.

Издание Wirtualna Polska со ссылкой на источник в польском правительстве также пишет, что ночью в Люблинском воеводстве, вероятно, упала российская ракета.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что полиция Люблинского воеводства обнаружила между селами Тарнава-Колония и Токары воронку и обломки неопознанного объекта — их нашли в поле, в 2 км от жилой застройки. Полиция прибыла на место после громкого взрыва, прогремевшего в Польше ночью.

Ночью Россия нанесла массированный удар по Украине, применив 74 ракеты и 284 беспилотника. В частности, были атакованы Львов и другие западные регионы Украины.