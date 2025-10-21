Чешские волонтеры собирают средства на украинскую баллистическую ракету Фламинго

21 октября, 20:25
В Чехии собирают средства на ракету Фламинго (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина) объявила о сборе средств для покупки украинской баллистической ракеты Фламинго. Об этом сообщили на сайте инициативы во вторник, 21 октября.

По данным инициативы, они связались с компанией Fire Point, разработчиком ракеты, которая оценила стоимость одной единицы в 12,5 млн чешских крон (почти 600 тыс. долларов) и позволила ее приобрести через сбор средств.

Ракету, собранную благодаря финансированию, планируют назвать DANA 1 в честь чешского политика и физика Даны Драбовой, которая умерла в начале октября. После оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины, которые определят ее использование и цель.

Инфографика: NV

2 марта стало известно, что чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina (Подарок для Путина) собрала более 70 миллионов чешских крон (около $3 млн) для покупки вертолета Black Hawk для Украины.

Сбор средств на закупку вертолета Black Hawk для украинской армии начался в ноябре 2023 года.

Бойцы ГУР, которые будут использовать вертолет, уже имеют на вооружении несколько таких аппаратов. Они используют их для эвакуации украинских солдат и для специальных миссий, которые наносят значительные потери российской стороне, говорится в сообщении.

17 августа украинский фоторепортер, сотрудничающий с Associated Press, Ефрем Лукацкий поделился фотографией украинской ракеты Фламинго, дальность которой составляет более 3000 км. По словам журналиста, эти ракеты запущены в серийное производство.

В издании Defence Express отмечали, что боевая часть ракеты Фламинго вдвое мощнее американского Tomahawk. Скорость Фламинго составляет до 950 км/ч.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Чехия Военная помощь Война России против Украины сбор средств ракета Фламинго

