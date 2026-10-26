Германия готовится приобрести разработанные в Украине недорогие крылатые ракеты Барс с дальностью полета до 1000 км. Это первый известный случай закупки Бундесвером наступательного вооружения украинского производства, пишет Financial Times.

По данным источников издания, сделка о закупке первой партии ракет Барс будет завершена в ближайшие недели. Это позволит Бундесверу провести технические испытания оружия в начале 2027 года. Если результаты окажутся удовлетворительными, Германия может закупить более крупную партию — несколько сотен таких ракет, пишет FT.

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Известно, что украинская крылатая ракета Барс, которую также называют ракетой-дроном, оснащена реактивным двигателем и имеет полезную нагрузку до 105 кг в зависимости от модификации.

В последние месяцы Барс также производится на совместном украинско-немецком предприятии в Германии. Оно было создано в рамках программы Build with Ukraine для расширения производства украинского оружия за пределами страны. Долгосрочной целью было открытие рынков НАТО для украинских производителей.

По данным FT, первая партия ракет Барс, произведенных в Германии и профинансированных немецкой стороной, была поставлена в Украину в октябре.

В настоящее время совместное предприятие намерено производить продукцию также для Германии, что станет первой известной закупкой наступательного вооружения, разработанного в Украине, для собственных нужд Бундесвера.

Это свидетельствует об изменении отношений между Киевом и его европейскими союзниками, поскольку они все больше стремятся использовать украинские военные технологии для собственных армий, говорится в материале газеты.

В то же время FT пишет, что возможная закупка Германией украинской крылатой ракеты Flamingo на данный момент отложена.

23 октября агентство Bloomberg также сообщило, что Германия рассматривает возможность приобретения и совместного с Украиной производства ракет Барс. Одной из причин поиска альтернатив является то, что Германия оказалась в конце очереди на поставку американских ракет Tomahawk.

Командующий Сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг ранее заявлял, что с помощью ракет Барс Германия сможет наносить массированные удары по целям на глубине около 1500 километров.

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В сентябре прошлого года компания-производитель ракеты-дрона сообщила NV, что Барсы уже активно применяются для ударов по НПЗ и другим объектам энергетики РФ. Ежемесячно производится более 2000 единиц такого оружия.