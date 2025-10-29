Почему заявление Путина о Буревестнике предназначено для Китая — объясняет экс-глава МИД Украины

29 октября, 01:27
Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2019—2020 годах Вадим Пристайко рассказал в интервью Radio NV, почему заявление российского диктатора Владимира Путина о ракете Буревестник предназначено для Китая.

«По моему убеждению, этот Буревестник, о котором появилась информация, она направлена даже не столько для американцев, как к китайцам», — сказал Пристайко в эфире Radio NV.

Он отметил, что известно, что Китай предупреждал россиян, что ядерное оружие — это полное табу.

Ракета Буревестник была запущена с архипелага Новая Земля — норвежская разведка

«Я понимаю, это был тот момент, который россиян действительно сдерживал. И сказав всем, включая китайцев, что у нас есть абсолютное оружие, которое нельзя сбить, которое готово 18 часов находиться в воздухе, облетать все ПВО, ПРО, и находить цель в любой точке планеты; это послали сигнал Китаю: поздно говорить нам, потому что это уже сделано, оружие уже у нас в руках», — сказал украинский дипломат.

Пристайко объяснил, что объявляя об испытаниях Буревестника, Россия бросает «возможно последний» козырь на стол китайцам.

«Потому что мы остаемся силой, вы с нами потому, что мы все еще один из столпов. Вы растете как гигантская страна, но в военной мощи мы сильнее, по меньшей мере с вами равны, а слово „равны“ не позволяет ничего диктовать», — описал украинский дипломат месседж РФ, предназначенный для Китая.

Он предположил, что Россия пытается «выбить этот единственный аргумент боязни Китая» относительно применения ядерного оружия.

Трамп отверг российские угрозы Буревестником, Кремль усилил прямую критику Вашингтона — обзор ISW

«Больше Си давить нечем. Ну перестанут они поставлять мотокомплекты, чтобы россияне называли их Ладами. Каких-то других серьезных аргументов, которые бы заставили Путина, у Китая нет. Особенно, если китайские компании прекратят покупать нефть и газ», — считает Пристайко.

https://www.youtube.com/watch?v=w72KLFN5vkU

Заявление России о запуске ракеты Буревестник

26 октября, Россия заявила об испытании ракеты 9M730 Буревестник, которая, как утверждают в Москве, «может пробить любой защитный щит». В то же время, не сообщалось, где именно состоялся запуск.

Пресс-служба Кремля написала, что Путин приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с главой Генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым и командующими.

«Уникально бессмысленное оружие». Почему специалисты скептически оценивают российскую ракету Буревестник с ядерной установкой и что о ней известно

Российский диктатор заявил, что на этой неделе войска РФ провели тренировки стратегических наступательных сил.

По словам Герасимова, в ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева, а также двух крылатых ракет Х-102.

Он также доложил об испытаниях 21 октября крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной энергетической установкой. Глава Генштаба ВС РФ похвастался, что ракета якобы преодолела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.

В Кремле отметили, что Путин дал указания «определить возможные способы применения» и «начать готовить инфраструктуру» для размещения Буревестника в вооруженных силах РФ.

«Ему не стоит об этом говорить». Путин должен закончить войну, а не испытывать ракеты — Трамп после заявлений РФ о пусках Буревестника

Российский диктатор еще в марте 2018 года рассказывал о крылатой ракете с ядерной установкой. Он утверждал, что успешные испытания ракеты состоялись в конце 2017 года.

В октябре 2023 года Путин объявил, что Россия провела «последнее успешное испытание» крылатой ракеты Буревестник с ядерной силовой установкой. В то же время, никакого независимого подтверждения успешных запусков Буревестника никогда не было.

По данным правозащитной группы Nuclear Threat Initiative, из 13 известных запусков Буревестника только два были частично успешными.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия-Китай Владимир Путин Буревестник ракета Вадим Пристайко Радио NV

