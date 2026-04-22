Зеленский заявил, что украинские запасы ракет к ПВО «могут закончиться каждую неделю»

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментарии нидерландскому изданию Buitenhof.

«Что касается того, сколько нам нужно или достаточно ли… — они [ракеты для ПВО — ред.] могут закончиться каждую неделю. Это зависит от того, насколько массированная атака, ежедневная атака или атака днем, ночью и утром. Но у нас нет большого запаса и количества. Оно постоянно в пути», — сказал глава украинского государства.

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По словам президента Зеленского, ему приходится заниматься поиском ракет для ПВО «каждый день».

«Я даже не задумываюсь о том, что у нас их не будет. Я должен каждый день их находить, и я этим занимаюсь. Это главная причина моего мини-тура, если можно так сказать, — найти дополнительную противоракетную ПВО для Украины. У нас есть системы, у нас есть софт, все, что мы разработали за время войны, все для уничтожения шахидов, однако у нас нет антибаллистических систем — Patriot или чего-то подобного. Мы сможем это разработать, но нам нужно больше времени. Мы сделаем это сами или вместе с европейцами. Нам нужно это сделать, потому что я боюсь, что этого не хватит», — подытожил он.

27 марта издание Politico писало, что Белый дом начал предупреждать союзников, что поставки оружия в Украину могут быть прекращены в ближайшие месяцы из-за войны в Иране.

Газета Washington Post информировала, что Пентагон рассматривает перенаправление ракет для ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток. Речь идет, в частности, о ракетах для украинских батарей Patriot.

30 марта Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с двумя странами относительно альтернативы американским ракетам-перехватчикам баллистики РАС-3.

5 апреля издание Associated Press сообщило, что президент Зеленский обеспокоен возможным уменьшением поставок США противобаллистических ракет для Patriot на фоне затяжной войны США и Израиля против Ирана.

10 апреля глава украинского государства заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для систем ПВО Patriot.

15 апреля немецкий телеканал ZDF опубликовал интервью Зеленского, в котором украинский президент сказал, что из-за войны в Иране Украина будет получать меньше оружия, в частности ракет к Patriot.

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«У нас сейчас именно такой дефицит, что хуже уже не может быть», — сказал он о боеприпасах к системам ПВО.