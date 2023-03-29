Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС 29 марта, 12:58 Рафаэль Гросси на пути к Запорожской АЭС (Фото:International Atomic Energy Agency (IAEA) Press Service/Handout via Reuters)

В среду, 29 марта, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, во время визита он планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с атомщиками, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии МАГАТЭ.

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Там напомнили, что миссия работает на захваченной войсками РФ Запорожской АЭС с сентября прошлого года.

Гросси посещает объект второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Энергоатоме также опубликовали видео с кортежем, в одной из машин которого, вероятно, находится Гросси.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

2 марта МАГАТЭ провело ротацию инспекторов на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

