В Радушном возле Кривого Рога в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом погибли трое детей и трое взрослых (Фото: ГСЧС Днепропетровщины)

Во время атаки в ночь на 30 июля, в результате которой под Кривым Рогом погибла семья , Россия, вероятно, применила северокорейскую ракету. Если эта информация подтвердится, это будет первый случай использования такого оружия почти за год.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам одного из собеседников агентства, Россия уже применяла северокорейские ракеты для ударов по Украине. Однако их повторное использование после длительного перерыва может свидетельствовать о том, что Москва получила новую партию вооружений, которую будет использовать для усиления ракетных атак против Украины.

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Источник, пожелавший остаться неназванным из-за чувствительного характера информации, сообщил, что в последний раз Украина официально подтверждала применение Россией северокорейской ракеты 8 августа 2025 года.

По данным Reuters, Россия начала использовать северокорейские баллистические ракеты малой дальности KN-23 и KN-24 для ударов по Украине в конце 2023 года.

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Издание также отмечает, что Северная Корея остается близким союзником России в войне против Украины. Помимо ракет, Пхеньян предоставил Москве тысячи военнослужащих и миллионы артиллерийских снарядов.

30 июля спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также заявил, что Россия могла применить северокорейские ракеты KN-23. По его словам, эта ракета уже давно не фигурировала в сводках Воздушных сил, «но сегодня она снова появилась».

Воздушная атака России 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля Россия совершила массированную атаку на Украину, в частности на западные области.

Всего для массированного комбинированного удара по Украине войска государства-агрессора РФ применили 358 средств воздушного нападения. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 320 целей.

Российские войска выпустили по Львову 22 крылатые ракеты. В результате удара повреждены два многоэтажных дома. Один человек погиб, по меньшей мере 34 пострадали.

30 июля в Радушном под Кривым Рогом в результате прямого попадания российской баллистической ракеты в частный дом, где проживала многодетная семья, погибли трое детей и трое взрослых.

30 июля в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле, между деревнями Тарнава-Колония и Токары.

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