Нидерланды планируют усилить ПВО Украины четырьмя радарами стоимостью 150 млн евро

14 июня, 19:32
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Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)

Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)

Нидерланды планируют передать Украине четыре радара VERA-EG общей стоимостью 150 млн евро для усиления ее противовоздушной обороны.

Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Отмечается, что VERA-EG — пассивные радары, которые не излучают собственный радиосигнал, а только улавливают чужие сигналы, и они способны находить, идентифицировать и отслеживать цели над сушей и над морем.

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«Россия обстреливает гражданские и военные объекты Украины с воздуха, поэтому по-прежнему важно укреплять украинскую ПВО. Нидерланды делают свой вклад в это вместе со своими союзниками», — сообщает она.

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Стоимость четырех пассивных радиолокационных систем VERA-EG стоят 150 млн евро.

Накануне возглавляемый Великобританией оборонный альянс нескольких европейских стран объявил о новом пакете помощи для Украины в сфере средств ПВО. Пакет включает «радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Нидерланды Российская агрессия ПВО

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