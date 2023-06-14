Нидерланды планируют усилить ПВО Украины четырьмя радарами стоимостью 150 млн евро
Флаг Нидерландов (Фото:Marjonhorn / Pixabay)
Нидерланды планируют передать Украине четыре радара VERA-EG общей стоимостью 150 млн евро для усиления ее противовоздушной обороны.
Об этом сообщила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Отмечается, что VERA-EG — пассивные радары, которые не излучают собственный радиосигнал, а только улавливают чужие сигналы, и они способны находить, идентифицировать и отслеживать цели над сушей и над морем.
«Россия обстреливает гражданские и военные объекты Украины с воздуха, поэтому по-прежнему важно укреплять украинскую ПВО. Нидерланды делают свой вклад в это вместе со своими союзниками», — сообщает она.
Стоимость четырех пассивных радиолокационных систем VERA-EG стоят 150 млн евро.
Накануне возглавляемый Великобританией оборонный альянс нескольких европейских стран объявил о новом пакете помощи для Украины в сфере средств ПВО. Пакет включает «радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов».