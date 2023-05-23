Германия передала Украине радар ПВО TRML-4D в новом пакете военной помощи
TRML-4D (Фото:radartutorial.eu)
Германия передала Украине новую партию военной помощи, которая включает радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D.
Обновленный список переданной Украине помощи опубликован на сайте немецкого правительства.
Новая партия немецкой помощи включает:
- одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D;
- две мостоукладочные машины Biber;
- три мобильных и защищенных устройств разминирования;
- 54 разведывательные дроны VECTOR;
- восемь антидроновых систем;
- шесть машин для пограничников;
- один частотный глушитель;
- два грузовика с системой сменного кузова и 20 платформами;
- пять тягачей с полуприцепами;
- восемь грузовиков, микроавтобусов, вездеходов;
- восемь грузовиков Zetros.
Ранее сообщалось, что компания Hensoldt Германия планирует изготовить еще шесть радиолокационных систем TRML-4D и передать их для нужд Вооруженных сил Украины.
Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.
Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.