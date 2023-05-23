Германия передала Украине радар ПВО TRML-4D в новом пакете военной помощи 23 мая, 20:33 TRML-4D (Фото:radartutorial.eu)

Германия передала Украине новую партию военной помощи, которая включает радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D.

Обновленный список переданной Украине помощи опубликован на сайте немецкого правительства.

Новая партия немецкой помощи включает:

одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D;

две мостоукладочные машины Biber;

три мобильных и защищенных устройств разминирования;

54 разведывательные дроны VECTOR;

восемь антидроновых систем;

шесть машин для пограничников;

один частотный глушитель;

два грузовика с системой сменного кузова и 20 платформами;

пять тягачей с полуприцепами;

восемь грузовиков, микроавтобусов, вездеходов;

восемь грузовиков Zetros.

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Ранее сообщалось, что компания Hensoldt Германия планирует изготовить еще шесть радиолокационных систем TRML-4D и передать их для нужд Вооруженных сил Украины.

Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.