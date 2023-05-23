Германия передала Украине радар ПВО TRML-4D в новом пакете военной помощи

23 мая, 20:33
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TRML-4D (Фото:radartutorial.eu)

TRML-4D (Фото:radartutorial.eu)

Германия передала Украине новую партию военной помощи, которая включает радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D.

Обновленный список переданной Украине помощи опубликован на сайте немецкого правительства.

Новая партия немецкой помощи включает:

  • одну радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D;
  • две мостоукладочные машины Biber;
  • три мобильных и защищенных устройств разминирования;
  • 54 разведывательные дроны VECTOR;
  • восемь антидроновых систем;
  • шесть машин для пограничников;
  • один частотный глушитель;
  • два грузовика с системой сменного кузова и 20 платформами;
  • пять тягачей с полуприцепами;
  • восемь грузовиков, микроавтобусов, вездеходов;
  • восемь грузовиков Zetros.

Видео дня

Ранее сообщалось, что компания Hensoldt Германия планирует изготовить еще шесть радиолокационных систем TRML-4D и передать их для нужд Вооруженных сил Украины.

Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО

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