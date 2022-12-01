Рада заявила о нелегитимности России в ООН 1 декабря, 17:44 Флаг ООН (Фото:Edgar Winkler / Pixabay)

В четверг, 1 декабря, Верховная Рада приняла заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ООН.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За это постановление проголосовали 314 депутатов.

В заявлении говорится, что РФ злоупотребляет пребыванием на правах постоянного члена в Совете безопасности ООН и своими действиями нарушает основополагающие международно-правовые документы, в частности Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Будапештский меморандум и др.

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«Действия РФ составляют недопустимое и возмутительное нарушение Устава ООН беспрецедентных масштабов, в частности принципа неприменения силы или угрозы силой, в том числе ядерным оружием, против территориальной неприкосновенности или политической независимости других государств, принципа мирного разрешения споров и принципа суверенного равенства государств», — говорится в заявлении.

Парламент отмечает, что полномочия России накладывать вето на резолюцию Совета прямо противоречит фундаментальному принципу права «никто не судит по своему делу», а также делает невозможным осуществление Советом Безопасности «главной ответственности за поддержание мира и безопасности», возложенной на него Уставом ООН.

14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюции по выплате Россией компенсации Украине за нанесенный ущерб.