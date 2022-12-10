Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 18 млрд евро несмотря на вето Венгрии 10 декабря, 19:37 Совет ЕС одобрил помощь Украине на 18 млрд евро (Фото:Верховная Рада Украины)

Совет Европейского Союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Теперь это предложение должен утвердить Европарламент. Ожидается, что это может произойти на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС вечером в субботу, 10 декабря.

«Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе финансово, столько, сколько нужно. Законодательство, которое мы приняли сегодня, означает, что Украина может рассчитывать на регулярную финансовую помощь от ЕС в течение всего 2023 года», — подчеркнул министр финансов Чехии Збинек Станюра.

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Принятый Советом ЕС пакет предусматривает структурное решение о финансовой поддержке Украины в 2023 году. Сумма кредита, который будет предоставлен Украине, составит 18 млрд евро, а сами кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены покроют основную часть процентных расходов за счет средств внешних назначенных доходов. Гарантии по этому займу будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами.

Цель пакета состоит в предоставлении краткосрочной финансовой помощи, финансировании неотложных потребностей Украины, восстановлении критически важной инфраструктуры и начальной поддержке устойчивого послевоенного восстановления.

Ранее этот пакет финансовой помощи Украине не могли принять, поскольку его блокировала Венгрия.