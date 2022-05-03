Рада призвала Конгресс США признать Россию государством-спонсором терроризма 3 мая, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Рада поддержала обращение к Конгрессу США большинством голосов (Фото:p.fabian/Flickr)

Верховная Рада призвала Палату представителей и Сенат Конгресса США признать Россию государством-спонсором терроризма.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Соответствующее постановление № 7341 поддержали 344 депутата, сообщил член фракции Голос в парламенте Ярослав Железняк.

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В объяснительной записке говорится, что Россия с первых дней войны атакует из артиллерии и с применением авиации украинские населенные пункты, использует против гражданского населения кассетные боеприпасы, противопехотные мины, термобарические боеприпасы, а также создает условия для гуманитарной катастрофы. На захваченных оккупантами территориях Украины фиксируют случаи расстрелов гражданского населениях, массовых убийств и изнасилования женщин и детей.

Россия также прибегла к ядерному шантажу для террора всего мира.

Нардепы призвали Палату представителей и Сенат Конгресса США усиливать санкции против России и сотрудничающих с ней государств и поддерживающих ее террористический режим, в частности санкциями, предусмотренными в соответствии со статусом государства-спонсора терроризма.

В Раде также настаивают на необходимости вести санкции против правительственных и деловых кругов, политических партий РФ, поддерживающих войну против Украины.

Украинский парламент призвал Конгресс США поддерживать все предложенные инициативы по системному и максимальному предоставлению оборонной, санкционной, финансовой и гуманитарной поддержки Украине, которые помогут государству противостоять в войне против государства агрессора — Российской Федерации.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский также призвал признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией. В Госдепе США не исключают такой возможности.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В частности, в Буче обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Подобные военные преступления РФ фиксируют и в других населенных пунктах, где были оккупанты.

Кремлевская пропаганда попыталась распространить фейк о том, что якобы мирные жители были казнены уже после отступления ВС РФ из города, однако спутниковые снимки подтвердили, что люди были убиты, когда туда пришли российские войска. Ложь россиян также разоблачили журналисты-расследователи Bellingcat.





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