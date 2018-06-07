Рада призвала ввести новые санкции против России из-за приговора журналисту Сущенко

Верховная Рада обратилась к мировому сообществу с требованием ввести новые санкции против России из-за приговора украинскому журналисту Роману Сущенко.

За соответствующий проект постановления №8446 об обращении к парламентам иностранных государств, парламентских ассамблей международных организаций, мировых лидеров и мировому сообществу проголосовали 238 народных депутатов.

Рада осудила приговор российского суда в деле Сущенко, который "базируется на откровенно сфабрикованных обвинениях, фальсификации доказательств и является очередным свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации".

Украинский парламент потребовал отменить незаконное решение суда и освободить Сущенко, а также обеспечить его возвращение в Украину.

Рада также призвала международное сообщество осудить агрессивную политику РФ и усилить давление на нее.

В обращении также упоминается, что несколько украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в РФ, объявили голодовку.

Напомним, что 4 июня Московский городской суд приговорил журналиста информационного агентства Укринформ Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за "шпионаж".

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Романа Сущенко задержали в октябре 2016 года в Москве сотрудники ФСБ по обвинению в сборе "разведданных". Российская сторона утверждает, что Сущенко является "кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины". В украинском ведомстве эту информацию опровергают.