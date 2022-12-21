Оружие России против Украины. Рабочая группа Байдена расследует, как в иранские дроны попали западные технологии — CNN 21 декабря, 14:00 Иран поставляет России дроны своего производства, которыми она атакует Украину (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Администрация президента США Джо Байдена создала расширенную рабочую группу по расследованию того, как американские и западные компоненты попадают в иранские беспилотники, которые Россия использует в полномасштабной войне против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.



Они рассказали, что расследование активизировалось в последние недели на фоне полученных США разведданных о том, что Кремль в рамках соглашения с Ираном готовится открыть собственный завод по производству дронов в России. CNN писал, что Тегеран уже начал передавать Москве чертежи и компоненты для них.

Видео дня

В рабочей группе задействованы ведомства со всего Вашингтона, в частности министерства обороны, юстиции, торговли и казначейства и Госдеп. Эти усилия контролирует Совет национальной безопасности Белого дома. Они являются частью еще более широкого, «целостного подхода» по работе с Ираном — начиная с репрессий страны против протестующих и ядерной программы, заканчивая растущей ролью в войне против Украины, рассказал и высокопоставленный представитель администрации.

Сотрудники Конгресса знают о работе группы и надеются, что им предоставят список американских компаний, детали которых обнаружили в беспилотниках.



В прошлом месяце британская исследовательская организация Conflict Armament Research рассмотрела несколько сбитых в Украине иранских дронов. Там выяснили, что 82% их компонентов изготовили базирующиеся в США компании. В частности, были процессоры производства Texas Instruments, а также двигатель австрийской фирмы Bombardier Recreational Products. Обе компании осудили использование их технологий в незаконных целях.

По данным организации, более 70 производителей, базирующихся в 13 странах, изготовили компоненты для иранских беспилотников, которые они исследовали. Поэтому рабочая группа координирует свои действия и с иностранными союзниками.

Американские чиновники рассказали телеканалу, что нет никаких доказательств, что какая-либо из западных компаний сознательно экспортирует свои технологии для производства беспилотников, «и это отчасти причина того, что работа целевой группы была такой сложной».

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

9 декабря США ввели санкции против Воздушно-космических сил России за покупку иранских беспилотников. В Британии говорили, что Иран, вероятно, увеличит военную поддержку РФ в ближайшие месяцы. Москва может беспрецедентно его «отблагодарить»

