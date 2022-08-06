Ради удобства туристов. Эрдоган заявил, что пять турецких банков вводят российскую платежную систему Мир 6 августа, 20:28 Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина в Сочи, 5 авгута (Фото:Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи заявил, что пять турецких банков работают над введением российской платежной системы Мир.

По словам президента Турции, это делается ради удобства российских туристов, которые смогут оплачивать с помощью этой платежной системы проживание в отелях и покупки, передает Anadolu.

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Эрдоган также подтвердил, что он и Путин накануне достигли соглашения о платежах за российский газ в рублях.

5 августа Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ранее он говорил, что у западных политиков «неправильный подход» к главе кремлевского режима.

Турция осудила полномасштабное вторжение России в Украину и передала Киеву оружие, но воздерживается от присоединения к санкциям США и ЕС против Москвы и продолжает импорт российских энергоносителей.

23 марта российский диктатор Владимир Путин поручил перевести расчеты по поставкам газа в «недружественные страны» в рубли. Своим указом Путин обязал компании из таких стран, прежде всего европейских, открывать в Газпромбанке два счета — один в евро и один в рублях — и предупредил, что платежи за газ не будут засчитываться, пока евро не будет конвертирован в рубли.

Платежная система Мир — российская национальная платежная система. Расчеты производятся в рублях. В марте расчет с помощью карт этой платежной системы заблокировала Apple Pay.



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