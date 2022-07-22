Страны Балтии, Польша и Румыния призвали ЕС больше бороться с искажением истории Россией

22 июля, 23:10
В отличие от зверств, совершенных национал-социалистами, память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего места в европейском сознании (Фото:REUTERS/Kirill Braga)

В отличие от зверств, совершенных национал-социалистами, память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего места в европейском сознании (Фото:REUTERS/Kirill Braga)

Эстония, Латвия Литва, Польша и Румыния призвали ЕС больше бороться с искажением истории Россией.

Об этом говорится в совместном письме лидеров пяти стран Восточной и Центральной Европы, которое опубликовал в Twitter президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Россия никогда не осуждала преступления СССР, а ее нынешнее руководство с энтузиазмом поддерживает советское наследие», — говорится в письме.

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В письме подчеркивается, что в отличие от зверств, совершенных национал-социалистами, память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего места в европейском сознании.

«Горькие уроки нацизма и преступления, совершенные режимом, стали обязательной частью преподавания истории в наших образовательных системах. В то же время память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего законного места в сознании европейцев», — убеждены авторы письма.

https://twitter.com/KlausIohannis/status/1550417925424746496?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1550417925424746496%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2022%2F07%2F22%2F7143696%2F

Письмо подписали премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Польша Литва Румыния Латвия Эстония

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