Страны Балтии, Польша и Румыния призвали ЕС больше бороться с искажением истории Россией 22 июля, 23:10 В отличие от зверств, совершенных национал-социалистами, память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего места в европейском сознании (Фото:REUTERS/Kirill Braga)

Эстония, Латвия Литва, Польша и Румыния призвали ЕС больше бороться с искажением истории Россией.

Об этом говорится в совместном письме лидеров пяти стран Восточной и Центральной Европы, которое опубликовал в Twitter президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Россия никогда не осуждала преступления СССР, а ее нынешнее руководство с энтузиазмом поддерживает советское наследие», — говорится в письме.

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В письме подчеркивается, что в отличие от зверств, совершенных национал-социалистами, память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего места в европейском сознании.

«Горькие уроки нацизма и преступления, совершенные режимом, стали обязательной частью преподавания истории в наших образовательных системах. В то же время память и знание о советских преступлениях еще не нашли своего законного места в сознании европейцев», — убеждены авторы письма.

Письмо подписали премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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