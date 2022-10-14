В ЕС предложили ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России — СМИ 14 октября, 23:35 Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Пять стран ЕС предложили Еврокомиссии наложить на Беларусь такие же санкции, как и на страну-агрессора Россию. Об этом сообщает Польское радио в пятницу, 14 октября.

По информации издания, Польша, страны Балтии и Ирландия направили Еврокомиссии проект своих предложений, которые касаются девятого пакета санкций против РФ и режима белорусского диктатора Александра Лукашенко. Как пишет Польское радио, вопрос синхронизации санкций, введенных против РФ и Беларуси, обсуждают в Брюсселе уже какое-то время. Дипломаты хотят ударить по экономике Беларуси и заставить режим Лукашенко прекратить помогать России, а также не дать россиянам обходить санкции.



Видео дня

Также сообщается, что предложения по новым санкциям против России включают запрет на импорт диамантов, запрет антивирусного ПО Kaspersky в ЕС и запрет на продажу гражданам России недвижимости.



13 октября беларусская газета Наша Ніва сообщила, что диктатор Александр Лукашенко принял решение о скрытой мобилизации в Беларуси.

В Генеральном штабе ВСУ 12 октября сообщили, что режим Лукашенко позволил использовать оборонно-промышленный комплекс Беларуси для ремонта поврежденной российской техники и передал России часть танков Т-72. С начала полномасштабного вторжения Россия запускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

