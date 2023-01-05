«Фатальная стратегия». Пять противоречивых сигналов о войне в Украине, которые звучат из офиса Шольца — эксперт 5 января, 07:45 Шольц обещает поддерживать Украину, но от контактов с Кремлем не отказывается (Фото:Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

Опасение эскалации войны является мотивом многих заявлений канцлера Германии Олафа Шольца, следствием его нелогичной политики может стать затягивание войны и подбадривание диктатора Владимира Путина. Об этом пишет в своей колонке управляющий партнер Центра либеральной современности (ФРГ) Ральф Фюкс.



Месседжи Шольца оставляют впечатление сознательной двусмысленности, заметил эксперт. С одной стороны, это отражает разногласия в коалиционном правительстве, где сильны позиции сторонников увеличения помощи Украине, с другой — надежду на то, что Европа все же договорится с Путиным.

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«Устойчивым мотивом в заявлениях канцлера является опасение эскалации войны. Это сопровождается нежеланием поставлять оружие, которое могло бы переломить ситуацию в пользу Украины. Результатом такого самоограничения, однако, является то, что Путин увеличивает насилие против Украины, не опасаясь адекватной реакции со стороны Запада», — отметил Фюкс.

По его словам, офис Шольца транслирует пять ключевых и достаточно противоречивых сигналов:

во-первых, война в Украине должна быть локализована и ни в коем случае не перерасти в конфликт между Россией и НАТО;

во-вторых, ни одна из сторон не должна выиграть в военном плане;

в-третьих, противники в конце концов должны быть настолько истощены, что война заморозится и будет достигнута договоренность о прекращении огня;

в-четвертых, ФРГ предложит помощь в восстановлении Украины и параллельно будет вести переговоры с Кремлем о совместном европейском порядке безопасности;

в-пятых, ФРГ воздержится от привлечения российского руководства к ответственности за военные преступления в Украине, чтобы это не помешало дипломатическому урегулированию.



«Такая стратегия была бы фатальной по нескольким причинам. Это затянет войну с неопределенным результатом, но с увеличением количества жертв и разрушений в Украине. В то же время это ободрило бы Путина и деморализовало бы демократические силы России. Наконец, это усугубит линии раскола внутри ЕС и НАТО и усилит сомнения относительно роли Германии. И последнее, но не менее важное: это будет смертельным ударом по международному праву, если лица, ответственные за вопиющую агрессивную войну и ужасные военные преступления, будут вновь подняты до статуса дипломатических партнеров», — пришел к выводу Фюкс.

По его убеждению, стоять в стороне, наблюдая за разрушением Украины, губительно и нерационально как для Германии, так и для всего европейского пространства.

Шольц не раз заявлял, что продолжит поддерживать Украину в 2023 году. Он подчеркивал, что военная агрессия РФ отрицательно сказывается на жизни граждан Германии. При этом канцлер обратился к диктатору Путину, призвал его к переговорам и прекращению войны. В правительстве ФРГ отмечали, что не отказываются от контактов с Кремлем.

Инфографика: НВ

Украина продолжает переговоры с Германией о предоставлении танков Leopard и боевых машин пехоты Marder. Немецкие СМИ сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи Вооруженным Силам Украины тяжелых танков. Однако офис канцлера пока не дал однозначного ответа о таких поставках.