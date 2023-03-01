«Пятое крупное поражение Путина». Украина победила зимний террор РФ — Дмитрий Кулеба 1 марта, 12:07 Дмитрий Кулеба назвал пять больших поражений Путина в войне против Украины (Фото:Дмитрий Кулеба/Facebook)

Украине удалось победить зимний террор России, а российский диктатор Владимир Путин 1 марта потерпел крупное поражение в войне.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что украинцы выстояли свою самую трудную зиму в истории.

«1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения — Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами», — написал он в своем Facebook.

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Кулеба также перечислил еще четыре крупные поражения Путина в войне против Украины.

«Первое поражение было тогда, когда мы с первых минут наступления не дали Путину парализовать нас страхом. Второе — когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни через месяц, ни через год. И никогда не упадет», — отметил министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, что третье поражение РФ понесла на дипломатическом фронте.

«Мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине. Четвертое поражение — потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины», — резюмировал он.

Кулеба добавил, что до окончательной победы Украины в войне с РФ еще трудный путь, но нужно верить в победу и работать для ее приближения.

С октября Россия начала наносить массированные ракетные удары по Украине, целясь в объекты критической инфраструктуры. Российские оккупанты хотели оставить украинцев без света, воды и тепла в зимний период. Представители украинской власти и мировые лидеры называли такие действия РФ попыткой геноцида.

Последние три недели в Украине перестали отключать электроэнергию, полного блэкаута также удалось избежать.