Победить в битве за выживание. Пять уроков войны в Украине, которые определят ее исход — бывший главком армии Британии 20 марта, 14:55 Новые технологии, включая простейшие дроны — отличительная черта этой войны (на фото — военный ВСУ в районе города Часов Яр, Донецкая область, март 2023) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Хотя для историков, военных и исследователей войн некоторые аспекты войны в Украине кажутся знакомыми, другие меняются с невероятной скоростью и зависят от современных инноваций.

Об этом пишет в своей колонке британский отставной генерал сэр Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании (2013−2016).

Учитывая факторы, присущие большинству войн, а также новые особенности развязанной Россией войны против Украины, Бэрронс озвучивает несколько ключевых выводов о том, какие факторы будут больше всего влиять на ее исход. Вот главные их них.

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Большие войны, где на карту поставлено выживание страны и ее образ жизни, выигрываются за счет мобилизации гражданского общества. «Регулярные вооруженные силы будут в авангарде и обеспечат лидерство и организацию. Но численность, необходимая для ведения многолетней борьбы на фронтах протяженностью в сотни километров, достигается лишь путем готовности служить значительной части гражданского населения. Эти усилия сопровождаются мобилизацией промышленности и экономики в целом для поддержки войны», — подчеркивает отставной британский генерал.

В битвах за территорию по-прежнему доминирует артиллерия — незаменимый партнер танков и пехоты, которые ведут огонь и перемещаются, чтобы захватить и удержать территорию.

Важность воздушной мощи и средств ПВО: успех зависит от того, как бомбы и ракеты, доставляемые реактивными самолетами и вертолетами, могут нанести внезапный и решающий удар по земле, и как противовоздушная оборона может предотвратить это.

Современные технологии дистанционной разведки внесли огромные изменения в характеристики войны. «Использование спутниковых снимков, позволяющих видеть и определять местоположение вражеских позиций из космоса, сделало войну в Украине по сути прозрачной. Это стало возможным благодаря данным, получаемым как с дорогих и мощных геостационарных военных спутников, так и с дешевых коммерческих низкоорбитальных спутников и беспилотников», — констатирует Ричард Бэрронс. По его словам, сочетание возможностей космического базирования и повсеместного распространения данных из открытых источников означает, что теперь «невозможно незаметно перебросить большое количество личного состава армии, флота или военно-воздушных сил». «А доступ к интернету (который, например, предоставляет Starlink Илона Маска в Украине) через множество устройств, а также искусственный интеллект, объем и скорость данных, обеспечиваемые облачными вычислениями, — все это вносит свой вклад в борьбу и помогает определить, кто получит преимущество. Starlink позволяет каждому украинскому солдату, имеющему наземный терминал, получить доступ к централизованно управляемой общей картине ситуации на земле», — напоминает генерал.

Высочайший приоритет точности: превосходство высокоточного оружия над основными военными платформами, которые доминировали на поле боя более 100 лет. «Корабли, танки, самолеты, крупные базы материально-технического снабжения, гражданская инфраструктура и штабы стали более уязвимыми, чем когда-либо прежде. Радар и высокоточные ракеты означают, что самый быстрый реактивный самолет или крылатая ракета могут быть сбиты с расстояния в несколько сотен километров. Можно поразить не только конкретное здание, но и конкретное окно. Это можно использовать для уменьшения ущерба, наносимого гражданскому населению. И нет сомнений в том, что Россия намеренно использует точность высокоточных ракет для поражения больниц и других гражданских зданий», — констатирует Бэрронс. По его словам, приоритет точности — «настолько важная новая характеристика войны, что она может определить исход в Украине». «Победителем может стать тот, кто выиграет гонку за дешевыми, точными технологиями […] Та сторона, которая сможет увеличить поставки дорогих ракет и в то же время создать дешевые беспилотники, получит преимущество. И вооруженные силы всего мира будут следить за тем, какой окажется выигрышная комбинация», — пишет британский генерал.

Он заключает, что война в Украине — это наглядный пример того, как меняются характеристики конфликта в ХХІ веке. «То, что произойдет в Украине, станет эталоном того, как страны будут готовиться к следующему крупному конфликту», — резюмирует он.

