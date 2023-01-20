Подоляк прокомментировал размещение ПВО на крышах жилых домов в Москве

20 января, 14:01
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ПВО на одной из крыш (Фото:Скриншот/t.me/m0sc0wcalling)

ПВО на одной из крыш (Фото:Скриншот/t.me/m0sc0wcalling)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в пятницу, 20 января, прокомментировал размещение ПВО на крышах жилых домов в Москве.

Подоляк написал в Twitter, что у него есть два вопроса:

1. Не хочет ли Лавров еще раз рассказать о международном гуманитарном праве и российской ПВО в жилых кварталах?

2. Не хочет ли Путин/Песков еще раз объяснить концепцию «трехдневной СВО» и доказать, что «все по плану»?

Видео дня

На крыше нескольких зданий в центре Москвы установили ЗРГК Панцирь, которые могут использоваться в качестве ПВО.

Также одну из них установили возле резиденции диктатора Владимира Путина.

https://www.youtube.com/watch?v=OJao_qaATpI&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Москва ПВО Михаил Подоляк Война России против Украины

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