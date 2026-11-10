В рамках проекта FREYJA. Зеленский рассказал, когда надеется увидеть новый радар для украинской ПВО

Украина рассчитывает получить такое оборудование для ПВО как можно скорее, заявил президент Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже 11 ноября надеется увидеть новый радар для украинской системы ПВО .

Об этом глава украинского государства заявил 10 ноября во время общения с журналистами в Дании.

В частности, президент Зеленский сообщил, что Украина сотрудничает с десятью странами в целях укрепления противовоздушной обороны. Также глава украинского государства отдельно отметил лидерство Дании и Норвегии в этом процессе, а также участие Германии.

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«Завтра, надеюсь, я увижу новый радар датского производства для FREYJA. Дай Бог, чтобы всё заработало, — отметил Зеленский.

Украина рассчитывает получить такое оборудование как можно скорее, подытожил глава украинского государства.

Фото: NV

21 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тремя проектами по укреплению противовоздушной обороны. Первый из них, призванный обеспечить защиту от российских шахедов, планируется реализовать за полтора-два месяца.

«Первый проект, результат которого, на мой взгляд, будет весьма значимым, мы получим уже через полтора-два месяца, чтобы защитить нас от шахедов», — сказал глава украинского государства.

Кроме того, президент Зеленский поблагодарил власти Норвегии за последовательную поддержку второго проекта — антибаллистической системы FREYJA.

30 октября генеральный директор компании Ирина Терех в интервью агентству Reuters заявила, что проект Freyja — общеевропейская система противоракетной обороны, координацию которой осуществляет Fire Point, — успешно реализуется.

31 октября издание Defense Express сообщило, что первые испытания антибаллистической системы FREYJA запланированы на начало 2027 года.



