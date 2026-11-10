В рамках проекта FREYJA. Зеленский рассказал, когда надеется увидеть новый радар для украинской ПВО
Украина рассчитывает получить такое оборудование для ПВО как можно скорее, заявил президент Владимир Зеленский (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)
Президент Владимир Зеленский заявил, что уже 11 ноября надеется увидеть новый радар для украинской системы ПВО.
Об этом глава украинского государства заявил 10 ноября во время общения с журналистами в Дании.
В частности, президент Зеленский сообщил, что Украина сотрудничает с десятью странами в целях укрепления противовоздушной обороны. Также глава украинского государства отдельно отметил лидерство Дании и Норвегии в этом процессе, а также участие Германии.
«Завтра, надеюсь, я увижу новый радар датского производства для FREYJA. Дай Бог, чтобы всё заработало, — отметил Зеленский.
Украина рассчитывает получить такое оборудование как можно скорее, подытожил глава украинского государства.
21 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тремя проектами по укреплению противовоздушной обороны. Первый из них, призванный обеспечить защиту от российских шахедов, планируется реализовать за полтора-два месяца.
«Первый проект, результат которого, на мой взгляд, будет весьма значимым, мы получим уже через полтора-два месяца, чтобы защитить нас от шахедов», — сказал глава украинского государства.
Кроме того, президент Зеленский поблагодарил власти Норвегии за последовательную поддержку второго проекта — антибаллистической системы FREYJA.
30 октября генеральный директор компании Ирина Терех в интервью агентству Reuters заявила, что проект Freyja — общеевропейская система противоракетной обороны, координацию которой осуществляет Fire Point, — успешно реализуется.
31 октября издание Defense Express сообщило, что первые испытания антибаллистической системы FREYJA запланированы на начало 2027 года.