В СНБО рассказали, как Украина и Нидерланды развивают проекты по созданию систем перехвата в сфере ПВО

Об этом 12 ноября сообщил в комментарии агентству Укринформ заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Давид Алоян.

«Украина работает с партнерами над укреплением ПВО в рамках коалиции, инициированной Президентом Украины. Одно из направлений — проект FREYJA. Также прорабатывается ряд других инициатив, которые должны помочь противостоять воздушным угрозам и уменьшить зависимость от одного источника поставок вооружения», — сказал он в кулуарах Европейского форума оборонных инноваций (EDIF) в нидерландском городе Гаага.

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Второй проект в сфере ПВО — совместная украинско-нидерландская инициатива Bliksem, как заявил Алоян, потребует больше времени на реализацию.

«В конце этого года планируется начать испытания с использованием моделирования, а в первой половине следующего года получить систему, способную перехватывать баллистические угрозы», — сказал он.

Заместитель секретаря СНБО также заявил, что параллельно Украина будет развивать и другие направления сотрудничества с партнерами, в частности в области разработок, которые могут усилить способность противостоять различным типам воздушных угроз.

21 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тремя проектами по укреплению противовоздушной обороны. Первый из них, призванный обеспечить защиту от российских «шахидов», планируется реализовать за полтора-два месяца.

Фото: NV

«Первый проект, результат которого, на мой взгляд, будет весьма значимым, мы получим уже через полтора-два месяца, чтобы защитить нас от шахидов», — сказал глава украинского государства.

Кроме того, президент Зеленский поблагодарил власти Норвегии за последовательную поддержку второго проекта — антибаллистической системы FREYJA.

30 октября генеральный директор компании Ирина Терех в интервью агентству Reuters заявила, что проект Freyja — общеевропейская система противоракетной обороны, координацию которой осуществляет Fire Point, — продвигается успешно.

31 октября издание Defense Express сообщило, что первые испытания противоракетной системы FREYJA запланированы на начало 2027 года.

11 ноября президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил, что уже этой зимой Украина может испытать первую европейскую систему защиты от баллистических ракет, которую разрабатывает совместно с европейскими партнерами.