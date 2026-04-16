Партнеры Украины по итогам очередного заседания Контактной группы в формате Рамштайн объявили новые пакеты помощи на усиление противовоздушной обороны, развитие дронов и дальнобойных возможностей.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



По словам Федорова, одним из главных результатов встречи стало дальнейшее укрепление украинской противовоздушной обороны. Отдельно он поблагодарил партнеров за поддержку в рамках инициативы PURL, а также за поставку ракет к системам Patriot.

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Министр подчеркнул, что несмотря на одну из самых сложных зим, массированные атаки ракетами и дронами, Украине удалось выстоять, усилить ПВО и продолжить сдерживание российских сил на поле боя. Параллельно, по его словам, Украина вместе с партнерами давит на экономику страны-агрессора, в частности в энергетическом секторе, ограничивая ее возможности финансировать войну.

Среди ключевых решений партнеров Федоров выделил вклад Германии, которая инвестирует $4 млрд в усиление ПВО, а также еще $600 млн на развитие deep strike и mid strike возможностей.

Великобритания, по его словам, предоставляет в этом году самый большой пакет поддержки в сфере дронов.

Нидерланды направляют €248 млн на беспилотники, а Норвегия выделяет $560 млн на базовое обеспечение бригад дронами и еще $150 млн — на логистический хаб.

Испания предоставляет €215 млн в рамках SAFE и дополнительно усиливает украинскую ПВО ракетами к Patriot.

Канада объявила о нескольких взносах: $15 млн в фонд NSATU, $42 млн на чешскую инициативу и $17 млн на критически важное инженерное оборудование.

Литва выделяет $39 млн на чешскую инициативу, $29 млн на PURL, а также усиливает Силы обороны бронетехникой и поддерживает реабилитацию украинских военных.

Бельгия направляет €75 млн на чешскую инициативу, еще €75 млн — на немецкую инициативу по ПВО и €85 млн — на коалицию дронов. Кроме того, страна поддерживает программу F-16 и усиливает санкционное давление на российский теневой флот.

Эстония присоединяется к усилению ПВО, выделяя $13 млн на PURL.

Федоров также отдельно отметил инициативу по усилению ПВО, начатую министром обороны Германии Борисом Писториусом. По его словам, в ее рамках уже удалось привлечь €2 млрд на срочные поставки.

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Отдельно украинская сторона представила партнерам новый проект для тренировки AI на боевых данных. Среди неизменных приоритетов Киева Федоров назвал усиление ПВО, развитие дронов и ракет, а также обеспечение фронта боеприпасами повышенной дальности.