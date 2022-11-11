США помогают Украине создать интегрированную сеть систем ПВО — Пентагон 11 ноября, 01:14 Система ПВО HAWK (Фото:Lukasz Pacholski/Flickr)

США помогут Украине создать интегрированную систему противовоздушной обороны из средств разной дальности. Об этом заявила представительница Министерства обороны США Сабрина Синг во время брифинга.

"…По сути, мы создаем — возможно, я использую неудачную аналогию, — сеть систем ПВО разной дальности… У всех различная дальность действия, все они вносят различный вклад на фронте, что делает украинские силы эффективными", — отметила она.



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По словам Синг, речь, в частности, о системах Hawk, Avenger и IRIS-T.

В четверг, 10 ноября, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн. Он будет включать системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.

До этого министр обороны Испании Маргарита Роблес говорила, что ее страна отправит Украине еще две системы ПВО Hawk в дополнение к четырем, которые обещали Киеву ранее.



8 ноября Пентагон официально подтвердил передачу Украине первых двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS. 7 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide.

NASAMS, Iris-T, Patriot, Hawk. Как Украину закрывают от ракет – Антон Михненко https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY