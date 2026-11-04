Норвегия усиливает украинскую противовоздушную оборону, помогая с вооружением для уничтожения вражеских ударных беспилотников и других воздушных целей россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, при поддержке Норвегии и других партнеров, Украина расширяет способности своих самолетов F-16. Норвежская поддержка также помогает масштабировать другие средства против беспилотников, включая турели и дроны-перехватчики.

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«Среди наших приоритетов сегодня — строительство разветвленной системы подземных оборонных и логистических сооружений, пунктов управления. Украинские воины знают, что необходимо делать. Нужно добавить им ресурсы, оборудование и технику, чтобы сделать их работу более легкой и эффективной», — заявил министр обороны Украины Евгений Хмара.

Он также подчеркнул, что Украина стремится развивать с Норвегией взаимовыгодное партнерство. Среди направлений — обмен технологиями и опытом, а также создание совместных предприятий.

27 октября правительство Норвегии сообщило, что в преддверии выделит Украине 500 млн норвежских крон (почти $42 млн). Эти средства помогут восстановить поврежденную инфраструктуру и обеспечить надежную работу энергетической системы.

3 ноября стало известно, что ВВС Норвегии разместят в городе Киркенес на севере страны, недалеко от границы с Россией, датчики зенитной системы NASAMS, способные обнаруживать дроны.

Аналитики Института изучения войны еще 17 октября писали, что Кремль надеется с помощью диверсий и провокаций на Западе вынудить союзников прекратить помощь Украине, пока Россия зимой будет наносить удары по ее инфраструктуре. Об угрозе новых российских диверсий в Польше и странах Балтии тогда же предупреждал и премьер-министр Польши Дональд Туск. А 2 ноября польская полиция совместно с армией и спецслужбами начала спецоперацию на границе с Калининградской областью: разведка предупредила, что оттуда могут прорваться вооруженные группы.