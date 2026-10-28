Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что его страна контактирует с партнерами в Европе и за ее пределами, чтобы найти тех, кто мог бы в краткосрочной перспективе предоставить Украине дополнительные ракеты для систем ПВО на фоне усиления российских атак.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Гааге в среду, 28 октября.

Йеттен отметил, что Нидерланды будут поставлять Украине то, что есть у них в запасах, и то, что они могут сделать для защиты украинских граждан.

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«Но мы также поддерживаем контакты с другими партнерами по всему миру — как в рамках ЕС и НАТО, так и за пределами европейского континента, — чтобы понять, как мы можем поддержать другие страны и убедиться, что они смогут поставлять Украине больше в краткосрочной перспективе», — сказал премьер.

По словам Йеттена, в мире есть несколько стран, которые могли бы помочь в очень краткосрочной перспективе.

«Мы делаем всё возможное, чтобы обращаться к ним и убеждать их обеспечить поставки на эту зиму, ведь каждая ракета — даже в небольшом количестве — сегодня полезна для защиты украинцев», — отметил он.

В свою очередь, Зеленский сообщил, что говорил с Йеттеном о противовоздушной обороне. Однако он отказался раскрывать подробности.

«ПВО — мы говорили об этом. Я не буду вдаваться в детали, но мы благодарны Нидерландам за огромную поддержку. Это важно перед зимой. Мы благодарны за то, что ваша страна действительно нас поддерживает», — заявил президент.

Дефицит ракет-перехватчиков в Украине — что известно

15 октября телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для американской системы противовоздушной обороны Patriot. Собеседник отметил, что во время удара 14 октября почти все баллистические ракеты не были сбиты из-за нехватки перехватчиков.

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Позже в интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что Украина получает лишь 12 ракет для систем ПВО Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.

20 октября газета The Washington Post сообщила, что министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из дружественных стран. По словам чиновников, он официально не отклонил передачу, но и не согласовал ее.

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Издание поясняло, что США сохраняют контроль, поскольку оружие производится ими и поставляется за рубеж на основании соглашения, согласно которому передача другим странам требует одобрения со стороны Вашингтона.

В интервью ABC News, опубликованном 24 октября, Зеленский сообщил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot на фоне участившихся российских атак с применением баллистических ракет. А на следующий день он заявил о блокировании уже согласованных Европой поставок ракет-перехватчиков для Patriot.

Зеленский также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

27 октября Зеленский призвал Хегсета подписать контракты на поставку ракет для систем ПВО Patriot. По словам президента, Украина ожидает одобрения предоставления 23 ракет.