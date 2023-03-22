Быстро осваивают Patriot. Украинские военные впечатлили американских инструкторов — CNN 22 марта, 12:00 Система ПВО Patriot (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украинские военные, которые прибыли в штат Оклахома для обучения на системе ПВО Patriot, впечатлили американских инструкторов, сообщает CNN.

Журналисты телеканала были приглашены на тренинг, который проходил во вторник, 21 марта — всего за несколько дней до окончания ускоренного курса обучения.

«Тренировки в Форт-Силле — единственное место на территории США, где США обучают украинцев работе с американскими системами вооружения», — говорится в материале.

Видео дня

Однако видео и фото учений были запрещены, чтобы защитить личности украинцев, которые отправятся домой, чтобы защищать свою страну от российских войск.

По словам чиновников, украинцы отличились. Они так быстро изучили основы системы Patriot, что им предоставили дополнительную, интенсивную подготовку, которая редко доступная их американским коллегам, прошедшим тот же курс.

«Наша оценка такова, что украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся благодаря своим обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту в зоне боевых действий», — сказал генерал Шейн Морган.

По словам официальных лиц, украинские мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет тренировались с 7. 00 до 18. 00 шесть дней в неделю в течение десяти недель. Многие из них были квалифицированными инженерами до войны, а некоторые имеют несколько степеней. Все они были отобраны украинскими военачальниками для обучения в США.

«Я думаю, что только благодаря их боевому опыту дома они смогли очень легко усвоить эти вещи — лучшее, что я видел до сих пор, а я тренировал множество стран», — сказал CNN один из американских тренеров.

Украинцы, которые проходили обучение, питались гамбургерами, барбекю и стейками на гриле. Также в план питания было включено множество супов.

Однако, по славам журналистов, напряженные бои, ожидавшие их в Украине, постоянно были в центре внимания.Посреди тренировки одной украинский военнослужащей позвонили и сообщили, что ее муж погиб в бою.

Инфографика: NV

«Для меня было большой честью встретиться с этими воинами. Их истории были ужасны и удивительны одновременно. И я думаю, что мы научились у них столько же, сколько и они у нас», — сказал сказал высокопоставленный чиновник форта Силл.

О передаче Украине Patriot было объявлено 21 декабря 2022 года. ЗРК будут переданы в рамках пакета военной помощи на сумму $1,85 млрд.

Кроме США, о решении передать ВСУ Patriot 5 января заявили и в Германии.