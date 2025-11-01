Уже в ближайшие дни Украина получит два зенитно-ракетных комплекса Patriot , обещанные Германией. Об их предоставлении объявили в начале августа 2025 года.

Об этом в субботу, 1 ноября, сообщила организация German Aid to Ukraine.

«Поставка двух огневых установок MIM-104 Patriot со складов Бундесвера в Украину, которая в значительной степени была профинансирована Данией, Литвой и Норвегией, должна быть завершена в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Инфографика: NV

23 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает Европе пересмотреть порядок очередности поставок систем ПВО Patriot, поскольку некоторые страны, которые уже имеют эти комплексы, не применяют их настолько активно, как Украина. Зеленский отметил, что Украина готова получить системы ПВО уже сейчас, а после своей очереди — вернуть их или заменить на другие.

По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, Киеву уже сейчас нужно как минимум 10 систем ПВО Patriot.

17 сентября Зеленский заявил, что первые два пакета военной помощи в рамках программы PURL будут включать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и HIMARS.

18 сентября Суспільне сообщило, что в Украину поступила первая партия военного оборудования, предусмотренная соглашением между США и НАТО в рамках программы PURL.