Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина снова и снова сталкивается с одной и той же проблемой — ракеты для ЗРК Patriot уходят на Ближний Восток (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Имеющиеся запасы ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot сейчас направляются на Ближний Восток, а Украине становится нечем сбивать российские баллистические ракеты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября во время выступления в Фолькетинге Дании.

«Когда мы ищем ракеты для Patriot, чтобы защитить наши города и общины от российских баллистических атак, мы снова и снова сталкиваемся с одной и той же проблемой: ракеты уходят на Ближний Восток. А что остаётся у нас? Пустые „Патриоты“ и российские баллистические ракеты, которые в основном просто нечем сбивать», —

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Дефицит ракет-перехватчиков для ПВО в Украине

15 октября телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что Украина исчерпала свои запасы перехватчиков для американской системы противовоздушной обороны Patriot. Собеседник отметил, что почти все баллистические ракеты во время удара 14 октября не были сбиты из-за нехватки перехватчиков.

Фото: NV

Позже президент Зеленский в интервью агентству Bloomberg заявил, что Украина получает всего 12 ракет для систем ПВО Patriot в месяц, что примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.

25 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе предоставления Украине ракет для систем Patriot наблюдается прогресс, но этот процесс происходит очень медленно. Он пояснил, что страны, которые могли бы предоставить Украине ракеты для Patriot, должны получить письменное подтверждение от Соединенных Штатов. Зеленский также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трёх условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В интервью ABC News, опубликованном 24 октября, Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot на фоне усиления российских атак с использованием баллистических ракет.

30 октября Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, а также пакеты вооружений, оплаченные европейскими союзниками.