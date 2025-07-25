В Румынии рассказали, обсуждали ли передачу Украине еще одного ЗРК Patriot

25 июля, 22:58
Поделиться:
В Румынии ответили о ЗРК Patriot для Украины (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

В Румынии ответили о ЗРК Patriot для Украины (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна продолжит поддерживать Украину в военной сфере, но вопрос ЗРК Patriot пока не обсуждался.

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщило издание Digi24.

«Что касается поддержки Румынией Украины, она будет продолжаться, в частности в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался», — заявил Дан.

Реклама

Читайте также:
Рейтинг эффективности ПВО против шахедов. С помощью военных обозревателей NV выяснил, какие средства обороны лучше всего сбивают дроны врага

В частности, так он ответил на вопрос о том, ведутся ли переговоры о передаче Румынией еще одной системы Patriot Украине.

Издание отметило, что Румыния подписала соглашение на сумму более 3,9 миллиарда долларов на семь новых зенитных систем Patriot. Сейчас поставлено четыре системы Patriot, одна из которых была передана Украине в сентябре 2024 года.

Следующие три системы Patriot будут поставлены Румынии начиная с 2027 года.

Инфографика: NV

Ранее 25 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на получение трех систем Patriot из 10 необходимых. Германия подтвердила готовность поставить две системы, Норвегия — одну

Инфографика: NV

Зеленский подтвердил, что президент США Дональд Трамп будет продавать Украине системы Patriot, поэтому есть задача найти деньги на все 10 систем.

Немецкий журнал Spiegel сообщил, что системы противовоздушной обороны Patriot, которые президент США Дональд Трамп обещал передать Украине, поступят не раньше весны 2026 года.

23 июля Суспільне со ссылкой на собеседника в американском правительстве отмечало, что Министерство обороны США ведет переговоры с рядом стран о возможных двусторонних соглашениях по поставкам Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также:
Сикорский после атаки РФ на консульство Польши в Киеве просил Келлога возобновить поставки оружия Украине — The Telegraph

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Трамп заявлял о возможности поставок 17 Patriot для Украины, однако специалисты не смогли уточнить, имел ли он в виду батареи, пусковые установки для этих ЗРК или что-то другое.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   ЗРК Patriot Дональд Трамп Румыния США

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies