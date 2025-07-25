В Румынии рассказали, обсуждали ли передачу Украине еще одного ЗРК Patriot

В Румынии ответили о ЗРК Patriot для Украины (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна продолжит поддерживать Украину в военной сфере, но вопрос ЗРК Patriot пока не обсуждался .

Об этом в пятницу, 25 июля, сообщило издание Digi24.

«Что касается поддержки Румынией Украины, она будет продолжаться, в частности в военной сфере, но вопрос о системе Patriot пока не обсуждался», — заявил Дан.

В частности, так он ответил на вопрос о том, ведутся ли переговоры о передаче Румынией еще одной системы Patriot Украине.

Издание отметило, что Румыния подписала соглашение на сумму более 3,9 миллиарда долларов на семь новых зенитных систем Patriot. Сейчас поставлено четыре системы Patriot, одна из которых была передана Украине в сентябре 2024 года.

Следующие три системы Patriot будут поставлены Румынии начиная с 2027 года.

Ранее 25 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение на получение трех систем Patriot из 10 необходимых. Германия подтвердила готовность поставить две системы, Норвегия — одну

Зеленский подтвердил, что президент США Дональд Трамп будет продавать Украине системы Patriot, поэтому есть задача найти деньги на все 10 систем.

Немецкий журнал Spiegel сообщил, что системы противовоздушной обороны Patriot, которые президент США Дональд Трамп обещал передать Украине, поступят не раньше весны 2026 года.

23 июля Суспільне со ссылкой на собеседника в американском правительстве отмечало, что Министерство обороны США ведет переговоры с рядом стран о возможных двусторонних соглашениях по поставкам Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Трамп заявлял о возможности поставок 17 Patriot для Украины, однако специалисты не смогли уточнить, имел ли он в виду батареи, пусковые установки для этих ЗРК или что-то другое.