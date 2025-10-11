Зеленский провел разговор с канцлером Германии: обсудили удары РФ и усиление ПВО Украины

Глава государства поблагодарил Берлин за поддержку Украины и за решение совместно с Норвегией передать две дополнительные системы ПВО Patriot, которые существенно усилят защиту украинского неба.



«Очень ценим солидарность и поддержку со стороны Германии. Сегодня Россия нанесла террористический удар по Украине, по нашей энергетической инфраструктуре, применив сотни дронов и десятки ракет», — подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили российские намерения и дальнейшую координацию действий в рамках международных коалиций, в частности инициативы PURL. Президент отметил вклад Германии в ее реализацию и договорился с канцлером о расширении программы и привлечении новых стран.

«Мы обсудили нашу общую возможность защищаться и защититься», — подчеркнул Зеленский.