Зеленский провел разговор с канцлером Германии: обсудили удары РФ и усиление ПВО Украины

11 октября, 01:57
Стороны обсудили российские намерения и дальнейшую координацию (Фото: Marvin Ibo Guengoer/BPA/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Глава государства поблагодарил Берлин за поддержку Украины и за решение совместно с Норвегией передать две дополнительные системы ПВО Patriot, которые существенно усилят защиту украинского неба.

«Очень ценим солидарность и поддержку со стороны Германии. Сегодня Россия нанесла террористический удар по Украине, по нашей энергетической инфраструктуре, применив сотни дронов и десятки ракет», — подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили российские намерения и дальнейшую координацию действий в рамках международных коалиций, в частности инициативы PURL. Президент отметил вклад Германии в ее реализацию и договорился с канцлером о расширении программы и привлечении новых стран.

«Мы обсудили нашу общую возможность защищаться и защититься», — подчеркнул Зеленский.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Берлин Норвегия Владимир Зеленский ЗРК Patriot Фридрих Мерц

