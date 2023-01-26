«Если отобьемся, то хорошо». ПВО на крышах в Москве раскрыло резкое изменение настроений Кремля относительно войны в Украине — Яковина 26 января, 14:56 Военная техника — вероятно, ЗРПК Панцирь-С1 — на крыше главного здания Минобороны РФ в Москве (Фото:Військовий інформатор via Telegram)

Международный обозреватель NV Иван Яковина в эфире Radio NV рассказал о резком изменении настроений Кремля относительно войны в Украине, о котором свидетельствует размещение ПВО на крышах в Москве.

«Если российский телевизор посмотреть сейчас, то там очень интересно стали говорить. Все чаще говорят о том, что мы эту войну проигрываем, россияне, что нет возможности победить. Что ни делаешь, все только хуже и хуже становится», — отметил Яковина в эфире Radio NV.

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Он также обратил внимание на то, что на российском телевидении озвучивают запрещенные ранее утверждения, «что без так называемых "новых территорий", то есть это оккупированные территории Украины они так называют, Россия не прекратит существовать, хотя это и вызывает критику «упоротых абсолютно ватников».

«И на фоне этих разговоров сейчас уже вера в успех этой СВО очень падает, не верят они, понимают, что войну проиграют. На этом фоне в Москве появляется система ПВО, сняты с грузовиков Панцири, их ставят уже по всему городу, на многоэтажки преимущественно расставляют. Причем боятся, насколько я понимаю, не столько даже удара, хотя есть и такая информация, как боятся ударов украинских дронов по Москве», — считает международный обозреватель.

По словам Яковины, для российских пропагандистов было бы «крахом», если бы украинские беспилотники нанесли удар по большому Кремлевскому дворцу или по резиденции российского диктатора Владимира Путина в Сочи или Ново-Огарево.

«И в результате они окапываются по периметру. И кстати, главную "ментовку" российскую по адресу Петровка, 38. Там поставили также на крышу этот Панцирь зенитно-ракетный. Окапываются. Никто во власти в победу в войне против Украины уже по большому счету не верит», - сказал он.

19 января появилась информация об установке на крышах домов в Москве ЗРПК Панцирь, которые могут использоваться в качестве ПВО.

Также одну из них установили возле резиденции диктатора Владимира Путина.

«Иван-дурак на печи едет. В обычных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прям машины на колесной базе поместили на крыши домов большими кранами. Ну что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет», — прокомментировал эти действия россиян спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

