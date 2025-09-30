Литва инвестирует 500 млн евро в противовоздушную оборону, но «полной защиты не гарантирует»

В ближайшие годы Литва планирует выделить 500 миллионов евро на развитие систем противовоздушной обороны. Впрочем, даже этой суммы недостаточно для стопроцентной защиты воздушного пространства страны.

Об этом заявил командующий Вооруженных сил Литвы Раймундас Вайкшнорас, которого цитирует LRT.



По его словам, приоритетом станет защита приграничных территорий и стратегических объектов. В то же время, подчеркнул Вайкшнорас, ни одна страна НАТО не может гарантировать абсолютной безопасности своего неба.

Он пояснил, что для полного покрытия расходы должны составлять около 10% ВВП государства. «Управление ожиданиями является чрезвычайно важным. Внимание будет уделяться прежде всего стратегическим объектам, а не только границам», — подчеркнул командующий.

Литовские военные планируют сосредоточиться на мобильности систем ПВО, что позволит быстро перемещать их и эффективнее реагировать на угрозы. Это позволит выявлять и нейтрализовать низколетящие цели, в частности дроны.

Вайкшнорас также обратил внимание, что в НАТО пока нет унифицированного решения для борьбы с беспилотниками. Именно с этой целью недавно стартовала операция «Восточный страж», призванная поддержать союзников, пока они не создадут собственных национальных систем.

В последнее время в Европе участились инциденты с беспилотниками: полеты вражеских дронов зафиксировали над Данией, Польшей и Румынией.

Ранее в Эстонии заявили, что 19 сентября три МиГ-31 на 12 минут залетели в Эстонию надФинским заливом вблизи острова Вайндло, что примерно в 81 километре от Хельсинки.

В эстонской разведке впоследствии рассказали, что российские пилоты МиГов проигнорировали сигналы итальянских истребителей, которые патрулировали небо страны.

Министерство обороны РФ отрицало нарушение воздушного пространства, назвав инцидент «плановым перелетом» над Балтийским морем.

В ЕС и НАТО раскритиковали нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими МиГ-31. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа «решительно ответит на каждую российскую провокацию».

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гар написала в соцсети X, что это «еще один пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать». Она добавила, что НАТО «немедленно отреагировало и перехватило российские самолеты».

После этого Вооруженные силы Эстонии начали внеплановые учения по отражению воздушных атак. Также страна впервые созвала заседание Совбеза ООН.