Альянс стран Европы объявил о новом пакете помощи в сфере ПВО для Украины 13 июня, 20:17 Обломок российской ракеты в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Возглавляемый Великобританией оборонный альянс нескольких европейских стран объявил о новом пакете помощи для Украины в сфере средств ПВО стоимостью 103 миллиона евро.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Министры обороны Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литви, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, приняли решение во вторник, 13 июня.

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«Оборудование стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов (103 миллиона евро) будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд для Украины для укрепления способности Украины защищать свою критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и передовой персонал», — говорится в заявлении.

Пакет включает «радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов».

Ранее госдепартамент США объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 325 млн долларов, который включает в том числе бронетехнику.