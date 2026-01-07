Зеленский ответил, получала ли Украина новые системы ПВО от США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще не получала новых систем противовоздушной обороны от Соединенных Штатов. Однако он отметил, что американцы «понемногу» предоставляют ракеты к системам.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщает NV.

У главы государства спросили, запланированы ли на 2026 год поступления ПВО от европейских партнеров, а также есть ли развитие этого вопроса со стороны США.

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«Относительно систем от Соединенных Штатов — новых систем не приходило. По ракетам — понемногу идут, хотим ускорения. Очень хотим. И еще раз просим Соединенные Штаты», — сказал Зеленский.

Относительно европейцев, то президент отдельно поблагодарил Норвегию. Впрочем, он отказался озвучивать детали.

1 января Минобороны сообщило, что еще два комплекса ПВО Patriot встали на боевое дежурство для защиты украинских городов и объектов критической инфраструктуры.

30 декабря 2025 года Зеленский заявил, что без военной помощи Соединенных Штатов Украина не сможет победить в войне. По словам главы государства, Силы обороны не смогут защитить небо без американской поддержки, ведь Россия использует сотни дронов и ракет, а средств ПВО все равно не хватает.

В тот же день Зеленский сообщил, что во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом обсудил укрепление украинской ПВО, и тот пообещал помощь.